Во Франции бывший ученик с ножом напал на лицей, три человека ранены

Как сообщает французская газета Nice Matin, в среду днем в сельскохозяйственный лицей Антиба ворвался человек, вооруженный ножом. В результате нападения пострадали три человека, одна из педагогов получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Нападавший был обезврежен и задержан на месте.
Как сообщает издание, среди жертв — 53-летняя учительница, которую доставили в реанимацию больницы Пастера. Ранения также получил 16-летний подросток; его отправили в больницу Ленваля. Третий пострадавший отделался легкими травмами, и госпитализация ему не потребовалась.
Одетый в военную форму нападавший, который, по предварительным данным, является бывшим учеником заведения, после атаки забаррикадировался в кабинете директора. Благодаря руководителю лицея, вступившему с агрессором в переговоры, его удалось удержать на месте до прибытия полиции.