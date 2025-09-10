Во Франции бывший ученик с ножом напал на лицей, три человека ранены

Как сообщает французская газета Nice Matin, в среду днем в сельскохозяйственный лицей Антиба ворвался человек, вооруженный ножом. В результате нападения пострадали три человека, одна из педагогов получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Нападавший был обезврежен и задержан на месте.