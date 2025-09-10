Ричмонд
Во Франции бывший ученик с ножом напал на лицей, три человека ранены

Бывший ученик в военной форме совершил нападение с ножом на сельскохозяйственный лицей Антиба. В результате инцидента пострадали три человека.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает французская газета Nice Matin, в среду днем в сельскохозяйственный лицей Антиба ворвался человек, вооруженный ножом. В результате нападения пострадали три человека, одна из педагогов получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Нападавший был обезврежен и задержан на месте.

Как сообщает издание, среди жертв — 53-летняя учительница, которую доставили в реанимацию больницы Пастера. Ранения также получил 16-летний подросток; его отправили в больницу Ленваля. Третий пострадавший отделался легкими травмами, и госпитализация ему не потребовалась.

Одетый в военную форму нападавший, который, по предварительным данным, является бывшим учеником заведения, после атаки забаррикадировался в кабинете директора. Благодаря руководителю лицея, вступившему с агрессором в переговоры, его удалось удержать на месте до прибытия полиции.