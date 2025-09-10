Ричмонд
Нижегородец получил 9 лет колонии за финансирование ВСУ

Житель Нижегородской области получил 9 лет колонии за сотрудничество с украинскими спецслужбами и попытку совершения диверсии. Приговор областного суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как выяснило следствие, мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб. По их поручению он собирал деньги с граждан России, а затем переводил собранные суммы на банковские счета, указанные кураторами. Эти средства шли на поддержку украинской армии. Кроме того, по указанию кураторов он планировал повредить объекты связи. Обвинение было предъявлено по статьям о государственной измене и попытке диверсии. Ближайшие девять лет нижегородец проведет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 33-летнего нижегородца осудят за финансирование экстремистской деятельности. Также мы рассказывали про нижегородского подростка, получившего 8 лет за подготовку теракта.