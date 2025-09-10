Нижегородец получил 9 лет колонии за финансирование ВСУ

Как выяснило следствие, мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб. По их поручению он собирал деньги с граждан России, а затем переводил собранные суммы на банковские счета, указанные кураторами. Эти средства шли на поддержку украинской армии. Кроме того, по указанию кураторов он планировал повредить объекты связи. Обвинение было предъявлено по статьям о государственной измене и попытке диверсии. Ближайшие девять лет нижегородец проведет в колонии общего режима.