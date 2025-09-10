Ричмонд
В Башкирии ударят заморозки

МЧС по Башкирии предупредило жителей о заморозках, тумане и дождях.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются заморозки. О них предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в четверг, 11 сентября, на территории Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем практически повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северного и северо-восточного направления. Ночью его скорость составит 3−8 м/с, днем усилится до 8−13 м/с. Температурный фон: ночью +5…+10°, днем +11…+16°. В юго-восточных районах ночью возможны слабые заморозки до −2°.

Ночью и утром на отдельных участках автомобильных дорог ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Во время дождя видимость ухудшится до 1−2 км.

В Уфе также прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями. Ветер северный и северо-восточный 3−8 м/с ночью и 8−13 м/с днем. Температура: ночью +8…+10°, днем не выше +13°.

