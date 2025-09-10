В университете Таганрога произошел пожар, эвакуировали 100 человек

В Ростовской области произошло возгорание в Таганрогском государственном радиотехническом университете. К этому моменту пламя уже потушили, сообщают днем 10 сентября в ГУ МЧС России по региону.
Вызов на место происшествия (улица Шевченко, 2) в экстренную службу поступил в 14:55. Горение происходило на третьем этаже учебного корпуса.
Тушение вели 35 человек, использовалось 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и восемь спецмашин. Огнем оказались повреждены мебель и оргтехника на 20 квадратных метрах.
Эвакуировали 100 человек. Пострадавших не было. Причину пожара выяснит дознаватель МЧС России.
