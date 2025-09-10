В Петербурге задержаны топ-менеджеры «Лидер Консалт» по делу о незаконной миграции

По данным «Фонтанки», утром 10 сентября более 100 оперативников экономической полиции провели около 50 обысков, охвативших не только офисы, но и домашние адреса ряда топ-менеджеров. Уголовное дело, в рамках которого проходили следственные действия, возбуждено по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой». Предельное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.