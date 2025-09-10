В Петербурге задержаны топ-менеджеры «Лидер Консалт» по делу о незаконной миграции

В Санкт-Петербурге задержаны топ-менеджеры консалтинговой группы «Лидер Консалт» по подозрению в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Как сообщает телеканал «78», фигуранты дела с 2020 года оформляли иностранцев по фиктивным трудовым договорам.
По информации «78», группа лиц организовала масштабную схему по легализации иностранных граждан через фиктивные компании. Злоумышленники заключали с мигрантами подложные договоры и предоставляли фальшивые документы в органы миграционной службы. Это позволяло иностранцам регулярно продлевать разрешения на работу и сроки пребывания на территории Российской Федерации. В рамках расследования были задержаны владелец ООО «ЛК Менеджмент» Дмитрий Ким и руководитель этой компании Аркадий Михайлов.
По данным «Фонтанки», утром 10 сентября более 100 оперативников экономической полиции провели около 50 обысков, охвативших не только офисы, но и домашние адреса ряда топ-менеджеров. Уголовное дело, в рамках которого проходили следственные действия, возбуждено по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой». Предельное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.