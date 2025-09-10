Жители Башкирии выбрали имя для новорожденной дочери с помощью нейросети

Молодая пара Давид и Алтынай из Кугарчинского района Башкирии обратились к искусственному интеллекту, чтобы подобрать имя для новорожденной дочери. Как сообщили в госкомитете по делам юстиции республики, отец ребенка, работающий художником и создающий 3D-персонажей для игр, использовал чат-бот на основе нейросети для поиска имени.