Жители Башкирии выбрали имя для новорожденной дочери с помощью нейросети

Искусственный интеллект предложил молодым родителям из Башкирии оригинальное имя для дочери.

Источник: Комсомольская правда

Молодая пара Давид и Алтынай из Кугарчинского района Башкирии обратились к искусственному интеллекту, чтобы подобрать имя для новорожденной дочери. Как сообщили в госкомитете по делам юстиции республики, отец ребенка, работающий художником и создающий 3D-персонажей для игр, использовал чат-бот на основе нейросети для поиска имени.

Одним из предложенных вариантов стало имя «Амайя». Родителям оно понравилось, и после изучения значений они остановились на нем. На баскском языке имя означает «спокойная», на японском — «вечерний дождь», а на арабском — «ночной дождь».

По данным ведомства, это имя не является уникальным для Башкирии: в республике зарегистрированы еще семь девочек с именем Амайя.

