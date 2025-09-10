В Иркутске девять жителей обманывали пенсионеров под предлогом юридических услуг

В Иркутске продолжается расследование дела против девяти жителей, работавших в юридической фирме. Их обвиняют в мошенничестве. По словам следователей, эти шесть мужчин и три женщины обманывали жителей областного центра. Они представлялись юристами и предлагали услуги, которые на самом деле не могли оказать. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Гражданам говорили, что им нужна помощь, и предлагали подписать договор на оказание юридических услуг. Стоили такие «услуги» от 30 до 150 тысяч рублей, — уточняется в материалах дела.
Всего по этому делу проходит 250 пострадавших. Большинство из них — пенсионеры. Они брали кредиты, а деньги отдавали аферистам. Двое обвиняемых уехали в другой регион и не приходили на заседания. Их нашли в Хабаровске и привезли обратно в Иркутск. 9 сентября следствие возобновилось.