Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске девять жителей обманывали пенсионеров под предлогом юридических услуг

Обвиняемые просили за оказание услуг от 30 до 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжается расследование дела против девяти жителей, работавших в юридической фирме. Их обвиняют в мошенничестве. По словам следователей, эти шесть мужчин и три женщины обманывали жителей областного центра. Они представлялись юристами и предлагали услуги, которые на самом деле не могли оказать. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Гражданам говорили, что им нужна помощь, и предлагали подписать договор на оказание юридических услуг. Стоили такие «услуги» от 30 до 150 тысяч рублей, — уточняется в материалах дела.

Всего по этому делу проходит 250 пострадавших. Большинство из них — пенсионеры. Они брали кредиты, а деньги отдавали аферистам. Двое обвиняемых уехали в другой регион и не приходили на заседания. Их нашли в Хабаровске и привезли обратно в Иркутск. 9 сентября следствие возобновилось.