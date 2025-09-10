В Иркутске девять жителей обманывали пенсионеров под предлогом юридических услуг

В Иркутске продолжается расследование дела против девяти жителей, работавших в юридической фирме. Их обвиняют в мошенничестве. По словам следователей, эти шесть мужчин и три женщины обманывали жителей областного центра. Они представлялись юристами и предлагали услуги, которые на самом деле не могли оказать. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.