ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. Среди пораженных целей — военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом», — говорится в сообщении.