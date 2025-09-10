Ричмонд
ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения «Ансар Алла», среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище с топливом, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Источник: AP 2024

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. Среди пораженных целей — военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на Государство Израиль, включая запуски БПЛА и ракет класса «земля-земля» в сторону израильской территории.

