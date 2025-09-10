Ричмонд
Из горящей многоэтажки в Уфе эвакуировали 70 взрослых и 25 детей

В Уфе ликвидирован пожар в многоэтажном доме на Бакалинской.

Источник: Комсомольская правда

В жилом доме на улице Бакалинской в Уфе полностью ликвидирован пожар. По информации пресс-службы республиканского МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек, включая 25 детей.

Как рассказали в ведомстве, огонь охватил однокомнатную квартиру на 16-м этаже, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

