Из горящей многоэтажки в Уфе эвакуировали 70 взрослых и 25 детей

В жилом доме на улице Бакалинской в Уфе полностью ликвидирован пожар. По информации пресс-службы республиканского МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек, включая 25 детей.
Как рассказали в ведомстве, огонь охватил однокомнатную квартиру на 16-м этаже, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.
