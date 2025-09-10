В Башкирии двух девочек-подростков избили поленом

В селе Акбердино Иглинского района Башкирии две девочки-подростка стали жертвами насилия. Как сообщает следственный комитет республики, 7 сентября около 20:00 на улице Рами Гарипова неизвестные напали на 16-летнюю и 14-летнюю девушек, которые передвигались на скутере и квадроцикле.
По информации очевидцев, хулиганы избили обеих жертв поленом. В результате нападения у девушек зафиксированы телесные повреждения и переломы, в том числе перелом лопаточной кости у одной из пострадавших.
— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Следователи совместно с сотрудниками МВД устанавливают обстоятельства нападения и личность подозреваемых, — добавили в СК.
