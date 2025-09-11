Ричмонд
Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин получил 6 лет колонии за хищение.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин.

«Суд назначил шесть лет лишения свободы. Приговор мы обжалуем», — сказал адвокат.

По словам адвоката, уголовное дело о хищении связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером. Последний, по словам защиты, написал на бывшего вице-губернатора донос. Вину Гендин не признал.

В отношении Гендина также возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.