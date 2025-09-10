Ричмонд
Украинского телеоператора австрийской ORF забрали в ТЦК по дороге на съемку

В Тернопольской области ТЦК задержал 53-летнего украинского телеоператора австрийской ORF Андрея Непоседова по пути на съемку. Австрия добивается его освобождения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На Украине сотрудники ТЦК задержали 53-летнего оператора австрийской телекомпании ORF Андрея Непоседова. Инцидент произошел в Тернопольской области, когда мужчина направлялся на съемку. Редакция и австрийское посольство добиваются его освобождения, сообщает телеканал RT.

Как сообщает RT, Непоседова остановила полиция для проверки документов. Рядом находился представитель военкомата, который приказал мужчине проследовать за ним. После этого его увезли в областной ТЦК.

По информации телекомпании ORF, после задержания Непоседову не разрешали связаться с женой. Представителям телеканала удалось поговорить со своим сотрудником лишь спустя два дня.

Делом Непоседова активно занимаются австрийский МИД и посольство Австрии в Киеве.