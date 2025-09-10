Ричмонд
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничение на прием и отправку рейсов.

Причиной ограничения стала необходимость усиления мер безопасности. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — сообщает telegram-канал «Представитель росавиации». Мера призвана обеспечить безопасность полетов.

Ранее 10 сентября подобные ограничения вводились в аэропортах ряде других городов, о чем писал «Царьград». Все они уже возобновили свою работу.