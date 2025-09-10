Около 200 тысяч человек участвуют в протестах по всей Франции

По имеющейся информации, причиной протестов стало недовольство населения планами правительства по сокращению социальных расходов. Как сообщалось ранее, власти намеревались сэкономить 43,8 миллиарда евро, отказавшись от индексации пенсий и социальных выплат, а также предложив отменить некоторые официальные праздники.