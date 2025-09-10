Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области

«В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн также призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше