Заместителю директора нового «Метростроя» избрали меру пресечения. Его подозревают в попытке мошенничества

Ленинский районный суд избрал меру пресечения заместителю генерального директора «Метростроя Северной столицы». Ему вменяют покушение на особо крупное мошенничество на грунтах.

Источник: РИА "Новости"

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Алексею Хренову 10 сентября избрали запрет определенных действий, в частности общаться с подозреваемыми, свидетелями и другими участниками дела, использовать средства связи и интернет.

Следствие считает, что Хренов и его соучастники «приискали документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении комплекса работ по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции “Театральная” на общую сумму 2 555 733,60 ₽ Деньги соучастники не получили, так как казначейством в переводе было отказано», — говорится в сообщении.

Напомним, станция «Театральная» построена на оранжевой линии метро между «Спасской» и «Горным институтом». Сам участок был запущен в конце прошлого года, однако «Театральная» построена лишь внизу, без выхода на поверхность, поезда проходят ее без остановки.