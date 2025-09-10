Заместителю директора нового «Метростроя» избрали меру пресечения. Его подозревают в попытке мошенничества

Следствие считает, что Хренов и его соучастники «приискали документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении комплекса работ по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции “Театральная” на общую сумму 2 555 733,60 ₽ Деньги соучастники не получили, так как казначейством в переводе было отказано», — говорится в сообщении.