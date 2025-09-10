Заместителю директора нового «Метростроя» избрали меру пресечения. Его подозревают в попытке мошенничества

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Алексею Хренову 10 сентября избрали запрет определенных действий, в частности общаться с подозреваемыми, свидетелями и другими участниками дела, использовать средства связи и интернет.
Следствие считает, что Хренов и его соучастники «приискали документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении комплекса работ по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции “Театральная” на общую сумму 2 555 733,60 ₽ Деньги соучастники не получили, так как казначейством в переводе было отказано», — говорится в сообщении.
Напомним, станция «Театральная» построена на оранжевой линии метро между «Спасской» и «Горным институтом». Сам участок был запущен в конце прошлого года, однако «Театральная» построена лишь внизу, без выхода на поверхность, поезда проходят ее без остановки.