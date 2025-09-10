Скончался российский дипломат Сергей Яковлев

Яковлев начал работать на дипломатической службе сразу после окончания МГИМО в 1971 году. Он занимал различные должности в посольствах СССР и России в Судане, Египте, Сирии, а также в США. С 2000 по 2006 год Яковлев возглавлял российское посольство в ОАЭ, а с 2011 по 2015 год был послом РФ в Израиле.