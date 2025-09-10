Скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Яковлев.
Скончался российский дипломат Сергей Яковлев на 78-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким дипломата.
«Руководство Министерства, Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке», — сообщили в МИД РФ. О кончине дипломата сообщили на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что Яковлев посвятил более 40 лет внешнеполитической службе, внося весомый вклад в развитие отношений России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Родился он 24 января 1948 году в Москве.
Яковлев начал работать на дипломатической службе сразу после окончания МГИМО в 1971 году. Он занимал различные должности в посольствах СССР и России в Судане, Египте, Сирии, а также в США. С 2000 по 2006 год Яковлев возглавлял российское посольство в ОАЭ, а с 2011 по 2015 год был послом РФ в Израиле.
Кроме того, с 2006 по 2011 год он работал спецпредставителем главы МИД по ближневосточному урегулированию. За заслуги Яковлев был награжден орденом Дружбы и удостоен звания «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации». В МИД отметили высокий профессионализм и ответственность дипломата, а также его человеческие качества, которые снискали уважение среди коллег.