Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На газонаполнительной станции в Вильнюсе произошел взрыв

В радиусе километра объявлена эвакуация населения, сообщили в ведомстве.

На газонаполнительной станции на окраине Вильнюса взорвались восемь вагонов с газом, сообщило МВД Литвы.

Сообщается, что начался пожар, из-за которого в радиусе километра объявлена эвакуация населения. К тушению привлекли около 40 пожарных.

В ведомстве также сообщили, что из-за инцидента временно был остановлен транзитный поезд в Калининград, затем его направили по другому маршруту.

По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения условий работы, сообщил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

Литовское радио и телевидение, ссылаясь на источники, сообщило, что пожар произошел на территории сети АЗС UAB Jozita, горящие вагоны с газом принадлежат компании Orlen Lietuva.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в столице Литвы произошли взрывы. Более 30 жителей были эвакуированы, четырех человек госпитализировали с ранениями.