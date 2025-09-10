На газонаполнительной станции в Вильнюсе произошел взрыв

На газонаполнительной станции на окраине Вильнюса взорвались восемь вагонов с газом, сообщило МВД Литвы.
Сообщается, что начался пожар, из-за которого в радиусе километра объявлена эвакуация населения. К тушению привлекли около 40 пожарных.
В ведомстве также сообщили, что из-за инцидента временно был остановлен транзитный поезд в Калининград, затем его направили по другому маршруту.
По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения условий работы, сообщил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.
Литовское радио и телевидение, ссылаясь на источники, сообщило, что пожар произошел на территории сети АЗС UAB Jozita, горящие вагоны с газом принадлежат компании Orlen Lietuva.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в столице Литвы произошли взрывы. Более 30 жителей были эвакуированы, четырех человек госпитализировали с ранениями.