В Башкирии изъяли 170 гектаров земли, переданной в аренду с нарушениями

В Кушнаренковском районе Башкирии незаконно выдали 170 гектаров земли.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии прокуратура добилась возврата в государственную собственность более 170 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые были незаконно переданы в частное пользование. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2022—2023 годах местный житель получил в аренду пять земельных участков для сенокошения и выпаса скота без проведения обязательных торгов.

При этом было нарушено законодательное ограничение: максимальная площадь участка для личного подсобного хозяйства не может превышать 2,5 гектара. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, и земли будут возвращены в государственную собственность.

