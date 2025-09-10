В Башкирии изъяли 170 гектаров земли, переданной в аренду с нарушениями

В Кушнаренковском районе Башкирии прокуратура добилась возврата в государственную собственность более 170 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые были незаконно переданы в частное пользование. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2022—2023 годах местный житель получил в аренду пять земельных участков для сенокошения и выпаса скота без проведения обязательных торгов.