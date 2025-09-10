Зеленский ввел пакет санкций против России

Зеленский ввел новые санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового пакета санкций в отношении России. В пакет вошли 37 физических лиц и 35 компаний. Ограничительные меры касаются предприятий оборонно-промышленного комплекса (ВПК), а также компаний, связанных с импортом продукции в Россию и сферой информационных технологий.
«Зеленский ввел еще ряд санкций против России в сфере ВПК», — сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на официальный документ. Там же сообщили, что ограничения введены против 37 физических лиц и 35 компаний.
Под новые санкции попали предприятия, занимающиеся производством средств радиоэлектронной борьбы, а также их владельцы и посредники, которые обеспечивают поставки продукции в Россию в обход международных ограничений. В перечне также оказались IT-компании, предоставляющие услуги и технологии для нужд оборонного комплекса.
Последний пакет санкций Зеленский ввел в конфе августа. В него попали 167 компаний и физлиц из ряда стран.