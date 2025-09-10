Россиянин организовал игры в покер в нежилом помещении и заинтересовал следователей

В Ростове-на-Дону следователи СКР расследуют уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ в отношении 42-летнего местного жителя, сообщают в среду в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицам, организовал и проводил азартные игры в нежилом помещении на улице Московской в Ростове-на-Дону. Преимущественно, играли в покер.
— Данная деятельность осуществлялась вне игровой зоны и без разрешения, полученного в установленном законом порядке, — сообщили в ведомстве.
Сейчас подозреваемый задержан, в скором времени ему изберут меру пресечения, следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.