Споры о дронах и подлые провокации Украины: главные новости об СВО за 10 сентября

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас нет данных о том, что какие-либо страны, ранее заявившие о готовности отправить войска на Украину, изменили свою точку зрения. Также отмечается, что в международном сообществе существуют разные мнения по поводу участия в военных действиях на Украине. По его словам, одни страны занимают слишком жесткую позицию и не хотят осознавать возможные тяжелые последствия таких решений, а другие лучше гораздо лучше понимают всю серьезность ситуации.