У жены премьера Польши Туска угнали машину

Автомобиль Lexus является лидером среди угоняемых машин в Польше.
В польском городе Сопот неизвестные угнали автомобиль Lexus, принадлежащий супруге премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает телеканал TVN24, ссылаясь на данные местной полиции.
«Воры угнали Lexus — семейный автомобиль премьер-министра, у которого есть частный дом в Сопоте», — сказано в публикации TVN24. Сообщается, что он принадлежит жене Туска Малгожате.
Телеканал подчеркивает, что за домом семьи Туска следит служба охраны государства. Именно эта служба отвечает за безопасность высокопоставленных лиц и их семей в Польше. Над расследование инцидента сейчас работают сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
Также отмечается, что Lexus — «любимая» марка польских угонщиков. На протяжении многих лет она возглавляет рейтинги угоняемых автомобилей, наряду с другими японскими автомобилями.