Крыша администрации Рыльского района пострадала от удара украинского БПЛА

Глава региона призвал жителей не приближаться к обнаруженным осколкам БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что крыша здания администрации Рыльского района и остекление многоквартирного дома были повреждены в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Хинштейна, пострадавших в ходе инцидента не зафиксировано, а информация о последствиях уточняется.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обнаруженным осколкам БПЛА и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы.

Ранее в приграничной зоне Курской области оператор ВГТРК подорвался на взрывном устройстве.

