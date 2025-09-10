Крыша администрации Рыльского района пострадала от удара украинского БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что крыша здания администрации Рыльского района и остекление многоквартирного дома были повреждены в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Хинштейна, пострадавших в ходе инцидента не зафиксировано, а информация о последствиях уточняется.
Глава региона призвал жителей не приближаться к обнаруженным осколкам БПЛА и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы.
Ранее в приграничной зоне Курской области оператор ВГТРК подорвался на взрывном устройстве.
