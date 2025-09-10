Дипломат Сергей Яковлев скончался на 78-м году жизни

Известно, что Сергей Яковлев свыше 40 лет работал в дипведомстве. Он работал в посольствах в Судане, Египте и Сирии. Кроме того, Яковлев был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Израиле и ОАЭ. С 2013 года — заслуженный работник дипломатической службы.