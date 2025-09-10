Ричмонд
Дипломат Сергей Яковлев скончался на 78-м году жизни

По данным МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол в отставке скончался 5 сентября.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 77 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев, передает МИД России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 сентября 2025 года умер Сергей Яковлевич Яковлев, чрезвычайный и полномочный посол в отставке», — следует из заявления министерства.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в работе Яковлева отличали «высокий профессионализм, ответственный подход к порученному делу и прекрасные человеческие качества».

Известно, что Сергей Яковлев свыше 40 лет работал в дипведомстве. Он работал в посольствах в Судане, Египте и Сирии. Кроме того, Яковлев был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Израиле и ОАЭ. С 2013 года — заслуженный работник дипломатической службы.

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер фотокорреспондент Александр Гращенков — член Союза журналистов РФ и лауреат премии World Press Photo «Золотой глаз».