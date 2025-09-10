Дипломат Сергей Яковлев скончался на 78-м году жизни

В возрасте 77 лет ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев, передает МИД России.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 сентября 2025 года умер Сергей Яковлевич Яковлев, чрезвычайный и полномочный посол в отставке», — следует из заявления министерства.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в работе Яковлева отличали «высокий профессионализм, ответственный подход к порученному делу и прекрасные человеческие качества».
Известно, что Сергей Яковлев свыше 40 лет работал в дипведомстве. Он работал в посольствах в Судане, Египте и Сирии. Кроме того, Яковлев был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Израиле и ОАЭ. С 2013 года — заслуженный работник дипломатической службы.
