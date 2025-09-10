Союзники признали слабость ПВО Польши после инцидента с дронами

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По заявлению ведомства, объекты на территории Польши не являлись целью. В Минобороны РФ добавили, что дальность применения БПЛА, которые якобы нарушили польскую границу, не превышает 700 километров. Российская сторона подтвердила готовность к консультациям с Варшавой по данному инциденту, напоминает «Царьград».