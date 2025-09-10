Над регионами РФ сбили 23 украинских дрона

В Росавиации проинформировали о временном введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Аналогичные меры ранее 10 сентября были приняты в аэропортах ряда других городов, как сообщал «Царьград». В настоящее время все эти воздушные гавани возобновили штатную работу.