23 украинских беспилотника сбили над Белгородской, Курской и Самарской областями.
Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 10 сентября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном заявлении.
«В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Самарской области», — говорится в заявлении ведомства.
В Росавиации проинформировали о временном введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Аналогичные меры ранее 10 сентября были приняты в аэропортах ряда других городов, как сообщал «Царьград». В настоящее время все эти воздушные гавани возобновили штатную работу.