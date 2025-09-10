Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ сбили 23 украинских дрона

Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 10 сентября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном заявлении.

23 украинских беспилотника сбили над Белгородской, Курской и Самарской областями.

Силы противовоздушной обороны России с 14:00 до 20:00 10 сентября уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном заявлении.

«В течение дня дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Самарской области», — говорится в заявлении ведомства.

В Росавиации проинформировали о временном введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Аналогичные меры ранее 10 сентября были приняты в аэропортах ряда других городов, как сообщал «Царьград». В настоящее время все эти воздушные гавани возобновили штатную работу.