В Ростове задержан организатор нелегального покерного клуба в центре города

На основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции, следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконных азартных игр в центре Ростова. По информации СУ СК по Ростовской области, подозреваемый — 42-летний местный житель. Мужчине вменяют часть 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
По данным следствия, ростовчанин действовал по предварительному сговору с неизвестными пока правоохранителям людьми. Он организовал и проводил азартные карточные игры в нежилом помещении на улице Московской.
Деятельность велась вне разрешенной игровой зоны и без соответствующей лицензии. Преимущественно в помещении играли в покер. Подозреваемый уже задержан правоохранительными органами.
— В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого, — прокомментировали в донском следкое. — Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи работают над установлением всех обстоятельств преступления и выявлением других причастных лиц.
