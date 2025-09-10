Российские силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских дрона

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, 18 вражеских дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской и один — над Самарской областью.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше