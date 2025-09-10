Появились доказательства вины Украины в атаке дронов на Польшу

У дронов могла сбиться навигация из-за работы РЭБ, в результате они оказались в воздушном пространстве Польши.
Беспилотники могли оказаться в воздушном пространстве Польши из-за действий Украины. В частности, этому способствовали украинские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом URA.RU рассказал главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Средства РЭБ в принципе могут не просто подбрасывать навигационным системам случайные координаты, они могут целенаправленно постепенно сбивать с курса, уводя аппарат в нужное место», — сказал Федутинов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что таким образом беспилотники могли быть перенаправлены, например, в польское воздушное пространство.
Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Республики. Позже в Минобороны РФ этот факт опровергли. В военном ведомстве сообщили, что объекты инфраструктуры и любые другие сооружения, расположенные на территории Польши, не становились целью российских ударов.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские беспилотники могут летать не дальше 700 километров. Также там заявили, что готовы провести консультации с представителями Польши по вопросу о беспилотниках, которые, по данным Варшавы, могли попасть на польскую территорию.