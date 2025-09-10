Появились доказательства вины Украины в атаке дронов на Польшу

«Средства РЭБ в принципе могут не просто подбрасывать навигационным системам случайные координаты, они могут целенаправленно постепенно сбивать с курса, уводя аппарат в нужное место», — сказал Федутинов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он добавил, что таким образом беспилотники могли быть перенаправлены, например, в польское воздушное пространство.