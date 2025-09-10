Ричмонд
Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение в Подмосковье: видео

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций. Для тушения пожара была задействована авиация, которая совершила 13 сбросов и обрушила на пламя 40 тонн воды.

