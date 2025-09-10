Ричмонд
МАГАТЭ сообщило о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС по шести из семи критериев

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему вызывает опасения, поскольку шесть из семи критериев устойчивости нарушены. Такую оценку состоянию объекта дал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Источник: Life.ru

«Ядерная безопасность на ЗАЭС остаётся нестабильной, нарушены шесть из семи критериев», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

Он подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия, в том числе в непосредственной близости от станции, вызывают глубокую озабоченность и увеличивают риски. Об этих фактах также информируют наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не сдетонировал при падении.

