МАГАТЭ сообщило о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС по шести из семи критериев

«Ядерная безопасность на ЗАЭС остаётся нестабильной, нарушены шесть из семи критериев», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.
Он подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия, в том числе в непосредственной близости от станции, вызывают глубокую озабоченность и увеличивают риски. Об этих фактах также информируют наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не сдетонировал при падении.