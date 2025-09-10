Отец напал на ребенка в больничной палате

Жительница Нижегородской области сняла шокирующую ситуацию в больничной палате, где отец избил своего ребенка. Инцидентом заинтересовался местный СК.
Об инциденте стало известно из эфира «Мужское/женское», где женщина рассказала об издевательствах мужчины над своим ребенком. Пациенты попросили помощи у медперсонала, но получили отказ и обратились в правоохранительные органы.
Также в программе было озвучено, что на вопрос о том, где мама мальчика, мужчина ответил, что, якобы, избил и ее. Но потом он изменил свои слова и сказал, что женщина оказалась в больнице потому, что ей нездоровилось. Также нижегородец, уточняется в публикации, попросил прощения и свою вину признал.