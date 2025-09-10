Ричмонд
ВСУ атакуют Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате чего пострадали два человека и повреждены десятки объектов инфраструктуры. Об этом 10 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована.

«В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В городе Грайворон при атаке дрона мужчина получил осколочное ранение головы. Пострадавшему оказали необходимую помощь в областной клинической больнице, лечение продолжит амбулаторно», — сообщил Гладков.

Власти уточняют, что удары беспилотников зафиксированы в Белгороде, а также в населенных пунктах Бессоновка, Октябрьский, Новостроевка-Первая, Головчино, Муром, Красная Яруга, Репяховка, Колотиловка, Леоновка и Стригуны. Повреждены фасады и остекление частных домов, административных зданий, социального объекта и квартир в многоквартирных домах. В отдельных случаях зафиксированы возгорания после попадания боеприпасов: например, в селе Колотиловка с детонацией FPV-дрона произошло возгорание частного дома, а в Репяховке один дом уничтожен огнем полностью.

Кроме жилых объектов, удары пришлись по транспортным средствам и коммерческой недвижимости. По данным Гладкова, только в Белгороде повреждения получили восемь автомобилей. В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон ударил по территории фермерского хозяйства: пострадали фронтон и кровля складского помещения. В селе Стригуны Борисовского района повреждено ограждение предприятия.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях атак уточняется.