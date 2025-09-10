ВСУ атакуют Белгородскую область, есть пострадавшие

Власти уточняют, что удары беспилотников зафиксированы в Белгороде, а также в населенных пунктах Бессоновка, Октябрьский, Новостроевка-Первая, Головчино, Муром, Красная Яруга, Репяховка, Колотиловка, Леоновка и Стригуны. Повреждены фасады и остекление частных домов, административных зданий, социального объекта и квартир в многоквартирных домах. В отдельных случаях зафиксированы возгорания после попадания боеприпасов: например, в селе Колотиловка с детонацией FPV-дрона произошло возгорание частного дома, а в Репяховке один дом уничтожен огнем полностью.