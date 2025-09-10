Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе беспорядков на акциях протеста во Франции задержаны почти 500 человек

Во Франции продолжаются массовые протесты под лозунгом «Заблокируем всё», в ходе которых полиция задержала уже 473 человека. Эти данные привёл телеканал BFMTV со ссылкой на официальные источники в министерстве внутренних дел страны.

Источник: Life.ru

Основная часть задержаний произошла в Париже, где с утра группы демонстрантов вступают в стычки с полицией. По последним сведениям, во французской столице арестовано 199 человек, четверо полицейских получили ранения. По данным МВД Франции, в акциях протеста по всей стране участвуют около 175 тысяч человек, которые с начала выступлений возвели 262 баррикады.

Напомним, французы вышли на улицы Парижа 7 сентября, чтобы выразить своё недовольство предложениями президента Макрона о потенциальном участии европейских войск в конфликте на Украине. Акции протеста не прекращаются и по сей день, известно, что демонстранты заблокировали Лионский вокзал в Париже в рамках общенациональных акций «Заблокируем всё». Волнения образовались и в других городах, участники блокируют улицы, поджигают мусор и создают препятствия для движения транспорта и поездов.