Россияне чудом не стали жертвами взрыва американского газа в Литве

Сегодня около 14 часов жителям Вильнюса на телефон по системе оповещения поступили сообщения от Службы противопожарной безопасности и спасения. Горожан, проживающих в радиусе 1 км от станции Балтосёс Вокес, где утром вспыхнули 8 вагонов со сжиженным газом, просят срочно эвакуироваться. Возгорание и последующие взрывы произошли на станции, куда по железной дороге завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры. В столице Литвы объявлено ЧП местного масштаба.
Пока рано оценивать масштабы экологического бедствия, к которому может привести данный инцидент. Мэрия Вильнюса советует жителям столицы не выходить на улицу, не открывать окна и двери, отключить кондиционеры, чтобы избежать отравления продуктами горения. Водителям, проезжающим рядом с местом пожара, рекомендуют закрыть окна в машине. По данным портала LRT (Литовское радио и телевидение), в результате пожара и взрывов пострадал один человек — рабочий станции, его госпитализировали. Однако жертв могло быть гораздо больше. Во время инцидента недалеко от места взрывов проезжал поезд, следующий транзитом в Калининград. Он был остановлен и перенаправлен на другие пути.
Советник директора Департамента пожарной охраны и спасения Донатас Гурявичюс сообщил, что в тушении пожара участвуют не только пожарные, но и полицейские, а также беспилотник пограничников, однако пожарные расчеты пока не могут подойти к месту взрывов, которые продолжаются. «Жар огромный, тушение ведется водой», — уточнил Гурявичюс.
Загоревшиеся вагоны с газом принадлежат компании Orlen Lietuva, которая является дочерней компанией польской PKN Orlen. Кампания владеет Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заводом, единственным в странах Балтии НПЗ, который обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины. В марте этого года стало известно о том, что Orlen подписала с украинским Нафтогазом меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа и контракт на поставку около 100 млн м3 газа. СПГ из США поступает в Литву на терминал в Клайпеде, затем транспортируется в Польшу, а оттуда на Украину. В начале июня груз американского СПГ, предназначенного для Украины, был доставлен на Клайпедский терминал газовозом, принадлежащим Orlen. Часть американского сжиженного природного газа, поступающего в Клайпеду, продается потребителям в странах Балтии, другая — поставляется на польский рынок по газопроводу Польша-Литва, который заработал в мае 2022 года, а из Польши часть теперь будет идти на Украину. Понятно, что газ, который везут из-за тридевять морей, обходится потребителям намного дороже российского. Им остается утешаться тем, что это хороший, «демократический» газ, в отличие от «плохого», «тоталитарного» российского.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, и вовсе обозвала энергоресурсы РФ «грязными». «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», — заявила она, призвав противопоставить им «европейскую чистую энергетику с опорой на атомную энергетику». Однако оказалось, что не все так просто. Российский «грязный» газ, который шел к потребителям по газопроводам, был еще и безопасным. В отличие от «чистого», но очень дорогого американского, который имеет обыкновение взрываться в самый неподходящий момент.