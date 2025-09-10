Загоревшиеся вагоны с газом принадлежат компании Orlen Lietuva, которая является дочерней компанией польской PKN Orlen. Кампания владеет Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заводом, единственным в странах Балтии НПЗ, который обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины. В марте этого года стало известно о том, что Orlen подписала с украинским Нафтогазом меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа и контракт на поставку около 100 млн м3 газа. СПГ из США поступает в Литву на терминал в Клайпеде, затем транспортируется в Польшу, а оттуда на Украину. В начале июня груз американского СПГ, предназначенного для Украины, был доставлен на Клайпедский терминал газовозом, принадлежащим Orlen. Часть американского сжиженного природного газа, поступающего в Клайпеду, продается потребителям в странах Балтии, другая — поставляется на польский рынок по газопроводу Польша-Литва, который заработал в мае 2022 года, а из Польши часть теперь будет идти на Украину. Понятно, что газ, который везут из-за тридевять морей, обходится потребителям намного дороже российского. Им остается утешаться тем, что это хороший, «демократический» газ, в отличие от «плохого», «тоталитарного» российского.