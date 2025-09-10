Собака породы папильон сбежала из поезда Новороссийск — Екатеринбург

В Воронежской области уже пятый день продолжаются поиски собаки породы папильон по кличке Шура. Сотрудник РЖД выпустил ее из вагона, чтобы покормить. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Жительница Тимашевска (Краснодарский край) рассказала, что 5 сентября ее собаку перевозили на поезде Новороссийск — Екатеринбург. На станции Поворино (Воронежская область) проводник потерял животное из-за нарушения техники безопасности: он открыл купе и выпустил собаку. В свою очередь в РЖД заявили, что сотрудники компании открыли дверцу бокса, чтобы покормить Шуру, но она сбежала.
— Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно, поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно, — написала знакомая семьи.
По словам хозяйки, Шуру перевозили по всем правилам РЖД. С родственницей, которая должна была встретить собаку, связались только после того, как животное сбежало. Владелица намерена подать жалобу на проводника. Сейчас продолжаются поиски Шуры, говорится в публикации.
Бывает, что владельцы оставляют своих животных в транспорте намеренно. Так, в январе в поезде 6215 Сергиев Посад — Москва была замечена чихуа-хуа, которую с пеленками и кормом оставили в головном вагоне поезда.
До этого хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский после того, как ту не допустили к вылету.