Собака породы папильон сбежала из поезда Новороссийск — Екатеринбург

— Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно, поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно, — написала знакомая семьи.