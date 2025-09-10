Военблогера Алехина проверят после видео об отмывании денег на гумпомощь для СВО

Правоохранители проверят военного блогера Романа Алехина после появления в Сети видеозаписи, на которой тот обсуждает с представителями неназванной компании «откат» с партии гуманитарной помощи, отправляемой в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Курской области.
— По данному факту начато проведение проверки. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Согласно озвученной схеме, неизвестный бизнесмен перечисляет в фонд военблогера 200 миллионов рублей, а Алехин на 150 миллионов покупает у него медоборудование и лекарства. Оставшиеся 50 миллионов он берет в качестве «комиссии» — отката за работу с поставщиком.
Блогер в разговоре подчеркивает, что махинации должны быть оформлены максимально легально, чтобы к нему не было претензий. Сам Алехин заявил, что не смотрел видео и не может прокомментировать его, однако пообещал «ответить на все».
Ранее Алехина обвиняли в покупке машины на средства от собранной гумпомощи, а журналист Владимир Соловьев предлагал его расстрелять. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.