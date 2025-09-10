Водителя, сбившего насмерть школьников в Армавире, перевезли из-за угрозы самосуда

Сбившего насмерть двух школьников в Армавире скрывают от самосуда. Водитель черной «Лады», совершивший наезд на детей на пешеходном переходе вечером 8 сентября, был немедленно задержан и помещен в СИЗО. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».
Трагедия произошла на улице Мира, когда три подростка возвращались домой из спортивной секции. Автомобиль на огромной скорости сбил детей на пешеходном переходе. Два мальчика погибли на месте, третьего — 15-летнего Стаса — в критическом состоянии вертолетом доставили в краснодарскую больницу.
Из-за резонанса и угрозы самосуда уголовное дело передано в следственное управление Краснодарского края. Ход расследования лично контролирует председатель СКРФ Александр Бастрыкин.
Глава Армавира Андрей Харченко выразил соболезнования родителям погибших детей и пообещал всю необходимую помощь семьям пострадавших. В городе начался сбор средств для семей жертв и выжившего подростка.
— Я верю, что мой мальчик выживет! — надеется мама 15-летнего Стаса.
Тем временем местные жители требуют навести порядок на дорогах города и ужесточить наказание для нарушителей ПДД.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Психология, шифры и угрозы: В Ростове банда мошенников под видом ремонта обманула пенсионеров на миллионы.