Водителя, сбившего насмерть школьников в Армавире, перевезли из-за угрозы самосуда

Сбившего насмерть двух школьников в Армавире скрывают от самосуда. Водитель черной «Лады», совершивший наезд на детей на пешеходном переходе вечером 8 сентября, был немедленно задержан и помещен в СИЗО. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».