Москва и Минск раскрыли планы на «Запад — 2025»: когда и где пройдут масштабные военные учения

Учения «Запад-2025» на территории Белоруссии пройдут с 12 по 16 сентября.
С 12 сентября начнутся совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025». В связи с этим польские власти приняли решение временно приостановить работу всех пограничных переходов на границе с Беларусью, включая железнодорожные. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Что за учения «Запад-2025» — в материале URA.RU.
Что известно об учениях.
Когда пройдут учения «Запад-2025».
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года на территории Белоруссии. Как сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, главной темой маневров станет совместное применение группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Учения проходят регулярно.
Ревенко отметил, что Белоруссия придерживается миролюбивой политики и реализует комплекс мер для обеспечения военной безопасности страны. Он напомнил, что региональная группировка войск (сил) Белоруссии и России была создана еще в 2000 году и регулярно проводит совместные учения раз в два года. В 2025 году принято решение о проведении маневров на белорусской территории. Учения проходят в соответствии с ранее согласованными планами двух стран.
Ревенко добавил, что белорусская сторона выступает категорически против продолжающейся масштабной милитаризации в Европе, которая, по его словам, ведет к нарушению баланса сил. Он подчеркнул, что такой подход снижает стратегическую стабильность на континенте и в мире в целом.
Планируется отработка ударов.
Вооруженные силы Белоруссии во время совместных стратегических учений «Запад-2025» планируют отработать отражение ударов с воздуха, действия против диверсионных групп и восстановление контроля над территорией. Руководство учениями возложено на Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.
Военные специалисты проведут практические занятия по выявлению и нейтрализации диверсантов, взаимодействию войсковых подразделений при отражении массированных атак с воздуха и координации между различными видами вооруженных сил. Подразделения также будут отрабатывать действия в условиях радиоэлектронной борьбы и киберугроз.
В Белоруссию прибыл первый эшелон с ВС РФ.
В Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой для подготовки к совместным стратегическим учениям. Как сообщило министерство обороны республики в своем telegram-канале в этом году особое внимание военные уделят анализу современных военных конфликтов.
По данным военного ведомства, прибывший эшелон доставил личный состав, бронетехнику и оборудование, необходимое для развертывания российских подразделений на белорусских полигонах. Как отметил один из российских военнослужащих, у многих участников уже есть совместный опыт участия в международных маневрах, однако особенностью нынешних станет повышенная маневренность войск и отработка оперативного перемещения сил на большие расстояния.
Реакция Польши на учения.
В ответ на грядущие учения Польша совместно с союзниками по НАТО приступила к проведению широкомасштабных учений под названием «Железный защитник». В маневрах приняли участие порядка 34 тысяч военнослужащих, было привлечено около 600 единиц военной техники.
Также польские власти приняли решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.