Москва и Минск раскрыли планы на «Запад — 2025»: когда и где пройдут масштабные военные учения

Ревенко отметил, что Белоруссия придерживается миролюбивой политики и реализует комплекс мер для обеспечения военной безопасности страны. Он напомнил, что региональная группировка войск (сил) Белоруссии и России была создана еще в 2000 году и регулярно проводит совместные учения раз в два года. В 2025 году принято решение о проведении маневров на белорусской территории. Учения проходят в соответствии с ранее согласованными планами двух стран.