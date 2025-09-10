Швеция поможет Польше усилить ПВО после инцидента с дронами

Косиняк-Камыш не стал уточнять, какие конкретно типы самолетов и комплексы противовоздушной обороны планируется передать Польше. Ранее обломки беспилотников были обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял о сбитии над территорией страны «представлявших опасность российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, российские официальные лица, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств.