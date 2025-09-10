В Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса

Шедевр Рубенса XVII века обнаружен при подготовке к продаже особняка в Париже.
Обнаружена считавшаяся утерянной картина фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса «Распятие Христа», написанная в 1613 году. Полотно, находившееся в парижском особняке, аутентифицировано ведущим экспертом. О находке сообщил глава парижского аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена.
«Это крайне редкое и потрясающее открытие», — заявил Осена, отметив превосходную сохранность произведения искусства. Его слова передает «Коммерсант».
Ценная находка сделана в 2024 году во время подготовки к продаже одного из парижских особняков. Осена обратился к историку искусства Нилу Буттнеру, чтобы подтвердить подлинность полотна размером 105,5×72,5 см. Эксперт подтвердил, что работа действительно принадлежит кисти великого Рубенса. По мнению специалистов, картина была создана для частной коллекции.
Предположительно, в XIX веке она принадлежала французскому художнику Вильяму Бугро, а затем перешла к владельцам особняка, где и хранилась все это время. Картину выставят на аукционе, который состоится 30 ноября.