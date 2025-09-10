В Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса

Ценная находка сделана в 2024 году во время подготовки к продаже одного из парижских особняков. Осена обратился к историку искусства Нилу Буттнеру, чтобы подтвердить подлинность полотна размером 105,5×72,5 см. Эксперт подтвердил, что работа действительно принадлежит кисти великого Рубенса. По мнению специалистов, картина была создана для частной коллекции.