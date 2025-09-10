На соратника Трампа Чарли Кирка совершили покушение

Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета долины Юта, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Представитель учреждения заявил NBC News, что в результате стрельбы на территории университета пострадал только Кирк. Согласно уведомлению, разосланному университетом своим студентом, подозреваемый задержан, передает NBC.
Директор ФБР Кэш Патель сообщил в Х, что бюро участвует в расследовании.
Заявления в поддержку Кирка сделали ряд влиятельных республиканцев, например, шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент США Дональд Трамп. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
На распространяемых в соцсетях кадра видно, что Кирк был ранен в шею. На видео зафиксировали момент задержания пожилого мужчины, информации о его личности пока нет, отмечает Associated Press.