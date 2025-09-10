Ушел из жизни Сергей Яковлев: дипломат, служивший стране более 40 лет

Советский и российский дипломат Сергей Яковлев скончался на 78-м году жизни.
Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о кончине Сергея Яковлева, бывшего чрезвычайного и полномочного посла. Дипломат скончался на 78-м году жизни.
Яковлеву было 77 летФото: МИД России.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 сентября 2025 года умер Сергей Яковлевич Яковлев, чрезвычайный и полномочный посол в отставке», — говорится в официальном заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.
Сергей Яковлев появился на свет 24 января 1948 года в Москве. В 1971 году он завершил обучение в МГИМО при МИД СССР, после чего связал свою профессиональную деятельность с дипломатической службой. Более четырех десятилетий Яковлев трудился в Министерстве иностранных дел СССР и Российской Федерации, занимая ключевые посты в дипломатических представительствах в Судане, Египте и Сирии.
Сергей Яковлевич Яковлев — советский и российский дипломат, одна из заметных фигур отечественной внешнеполитической службы конца XX — начала XXI века. Его карьера — пример долгой и преданной работы на благо страны в ключевых регионах мира. О его биографии и вкладе в дипломатическую службу — в материале URA.RU.
Ранние годы и образование.
Будущий дипломат родился в послевоенные годы, когда Советский Союз укреплял свои позиции как мировая держава. С юности он стремился к международной деятельности и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который окончил в 1971 году. Уже тогда проявлял способности к изучению иностранных языков: в совершенстве владел английским и арабским, что во многом определило его дальнейшую специализацию. Чтобы углубить профессиональные знания, Яковлев окончил Дипломатическую академию МИД СССР в 1983 году. Это дало ему фундаментальную базу для будущей работы в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Начало дипломатической службы.
Яковлев превосходно знал специфику регионов, их культуру, традиции и политические особенностиФото: Нина Калинина © URA.RU.
Первым серьезным назначением стало направление в Судан, где Яковлев работал в посольстве СССР. Вскоре он получил опыт и в Египте — одном из ключевых партнеров Москвы на арабском направлении. Эти командировки позволили молодому дипломату глубоко изучить специфику региона, его культуру, традиции и политические особенности. В 1986—1991 годах Сергей Яковлев продолжал службу в Сирии. Начав как первый секретарь, он дорос до советника посольства СССР в Дамаске. Именно в этот период в регионе происходили серьезные политические изменения, требовавшие от дипломатов высокой гибкости, точности и умения находить компромиссы.
Работа в условиях перемен.
После распада СССР Яковлев продолжил службу в уже российской дипломатической системе. В начале 1990-х годов он был советником и старшим советником в посольстве России в США — одном из самых ответственных направлений, где требовалось строить отношения с бывшим геополитическим противником в новой реальности. Вернувшись в Москву, он возглавил ключевые направления в центральном аппарате МИД. На должности заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Яковлев координировал работу с целым рядом государств, где интересы России сталкивались с интересами других мировых игроков.
Посол России в ОАЭ и Израиле.
В 2000 году Сергей Яковлев получил назначение чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта страна тогда стремительно развивалась, и работа дипломата заключалась не только в укреплении политических связей, но и в создании основ для экономического сотрудничества.
В 2000 году Сергей Яковлев получил назначение чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских ЭмиратахФото: Сергей Леонов © URA.RU.
Он занимал этот пост до 2006 года. Позднее Яковлев стал послом по особым поручениям, а в 2011 году был назначен послом России в Израиле. Это направление всегда требовало особой чуткости: Москва выстраивала отношения с государством, находящимся в центре ближневосточных противоречий, и от позиции посла зависело многое. Яковлев занимал этот пост до 2015 года, демонстрируя умение вести диалог в сложных политических условиях.
Признание заслуг.
За многолетнюю службу Сергей Яковлев удостоился ряда государственных наград. В 2007 году ему был присвоен высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол. В 2013 году он получил почётное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации». Кроме того, награжден орденом Дружбы за вклад в реализацию внешнеполитического курса и укрепление международного сотрудничества.
Значение личности.
Сергей Яковлев принадлежал к поколению дипломатов, которые начинали службу в советское время, а затем смогли органично встроиться в новые реалии российской внешней политики. Его опыт охватывал десятилетия глобальных изменений — от холодной войны и противостояния сверхдержав до новой многополярной системы международных отношений. Коллеги отмечали в нем профессионализм, выдержку и умение вести переговоры даже в самых напряженных ситуациях. Благодаря владению арабским языком и глубокому пониманию региона, он пользовался уважением партнеров на Ближнем Востоке.