Ушел из жизни Сергей Яковлев: дипломат, служивший стране более 40 лет

Будущий дипломат родился в послевоенные годы, когда Советский Союз укреплял свои позиции как мировая держава. С юности он стремился к международной деятельности и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), который окончил в 1971 году. Уже тогда проявлял способности к изучению иностранных языков: в совершенстве владел английским и арабским, что во многом определило его дальнейшую специализацию. Чтобы углубить профессиональные знания, Яковлев окончил Дипломатическую академию МИД СССР в 1983 году. Это дало ему фундаментальную базу для будущей работы в странах Ближнего Востока и Северной Африки.