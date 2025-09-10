Неизвестный снайпер расстрелял союзника Трампа на глазах у толпы людей

В США неизвестный расстрелял консервативного активиста и сторонника президента Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщает Newsweek.
Покушения было совершено во время выступления Кирка на мероприятии в Университете Юты. В него стрелял снайпер.
Пуля попала в шею. Кирк находится в больнице в тяжелом состоянии.
Издание Deseret News сообщает, что подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного политика.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также призвал молиться за Кирка.
Других подробностей инцидента пока нет.
