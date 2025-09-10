Под Ростовом подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с автомобилем пенсионера

В Ростовской области подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с машиной пенсионера. По информации Управления ГАИ по донскому региону, происшествие случилось около полудня среды, 10 сентября, в селе Троицкое Неклиновского района.
По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ирбис», который двигался по главной дороге. Двухколесным транспортом управлял 16-летний подросток.
В результате столкновения парень получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
В ГАИ Ростовской области тем временем напоминают родителям о необходимости контроля за использованием мототехники несовершеннолетними и важности напоминания детям о правилах безопасности на дорогах.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
Водитель грузовика устроил опасные маневры на трассе М-4 в Ростовской области.