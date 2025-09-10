В США совершено покушение на знаменитого активиста и друга Трампа

Предварительно, стрелка задержали на месте происшествия. Останется ли Кирк в живых после покушения, пока неясно. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс публично обратился с призывом молиться за Кирка. Активист приобрел известность благодаря своей резкой критике предоставления помощи Украине: он охарактеризовал происходящее как «пограничную проблему» и неоднократно выступал за прекращение военной и финансовой поддержки Киева.