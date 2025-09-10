В ООН заявили о риске расширения украинского конфликта из-за Польши

Ранее российские власти неоднократно предупреждали о рисках эскалации конфликта в случае вовлечения стран НАТО или размещения их военного контингента на территории Украины. В августе 2025 года МИД РФ подчеркивал, что любые подобные шаги могут привести к непредсказуемым последствиям для безопасности региона, а Москва требует от западных стран воздерживаться от вмешательства и провокационных действий.