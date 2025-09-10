Генсек ООН вновь подчеркнул важность прекращения огня урегулирования конфликта на Украине.
Инцидент с пролетом беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Польши подтверждает опасность расширения украинского конфликта за пределы страны. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов.
«Инцидент, который, как сообщается, произошел во время очередной крупномасштабной атаки российских беспилотников и ракет на Украину, вновь подчеркивает региональное воздействие и реальный риск расширения этого разрушительного конфликта», — подчеркнул Дюжаррик. Он добавил, что глава организации Антониу Гутерреш внимательно следит за развитием событий и обеспокоен их эскалацией.
Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил URA.RU, что появление беспилотников в воздушном пространстве Польши могло быть вызвано действиями Украины. По его словам, этому способствовало применение украинских комплексов радиоэлектронной борьбы.
Ранее российские власти неоднократно предупреждали о рисках эскалации конфликта в случае вовлечения стран НАТО или размещения их военного контингента на территории Украины. В августе 2025 года МИД РФ подчеркивал, что любые подобные шаги могут привести к непредсказуемым последствиям для безопасности региона, а Москва требует от западных стран воздерживаться от вмешательства и провокационных действий.