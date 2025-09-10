Ричмонд
Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в США

Президент США Дональд Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в своего союзника Чарли Кирка. Об этом глава Белого дома заявил в соцсетях.

Трамп заявил, что будет молиться за своего соратника и призвал к этому других.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили. Он был отличным парнем с головы до ног. Да благословит его Бог», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия, проходившего в штате Юта. Подозреваемый, открывший огонь по стороннику Трампа, был задержан, сообщил телеканал CNN.

