Москвичи попали на видео во время пожара в квартире и повторили известный мем

В Сети в среду, 10 сентября, появились кадры с жителями столичного района Богородское — во время пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома они сидели на лавке во дворе и разговаривали.

— Жители Богородского повторили известный мем. Во время пожара в своей квартире они спокойно сидели на лавочке у подъезда и разговаривали, — передает Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

В тот же день пожарные частично ликвидировали открытое горение склада в подмосковном поселке Некрасовский. Возгорание потушили на площади 12 тысяч квадратных метров. Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса уточнили, что увели сотрудников и лошадей подальше от пожара поэтому им ничего не угрожало.

9 сентября в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2» в подмосковном Одинцове загорелся частный дом. Возгорание охватило 1000 квадратных метров здания. Позднее спасатели ликвидировали пожар. По неподтвержденной информации, в этом коттеджном поселке находился частный дом осужденного бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

