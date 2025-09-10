Москвичи попали на видео во время пожара в квартире и повторили известный мем

В тот же день пожарные частично ликвидировали открытое горение склада в подмосковном поселке Некрасовский. Возгорание потушили на площади 12 тысяч квадратных метров. Рядом со складом расположен конный клуб, территория которого достигает 100 гектаров. Сотрудники комплекса уточнили, что увели сотрудников и лошадей подальше от пожара поэтому им ничего не угрожало.